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20:23, 25 января 2024Россия

Петербуржец обвинил «в ЛГБТ» двух пассажирок метро и решил перевоспитать их

В Санкт-Петербурге осудили мужчину, напавшего на девушку в метро из-за внешности

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге осудили местного жителя Павла Кукина, который в мае 2023 года «обвинил в ЛГБТ» (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России) пассажирок метро, внешность которых его возмутила. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram.

Как установил суд, 14 мая поздно вечером мужчина ехал в вагоне метро с сожительницей и ее ребенком, когда заметил двух молодых россиянок, поведение и внешность которых показались ему вызывающими. Одна девушек была с короткими красными волосами и держала в руках мягкую игрушку синего цвета, а ее спутница — одета во все голубое.

Как рассказал подсудимый, он вышел за пассажирками на станции метро «Горьковская», чтобы провести с ними воспитательную беседу о недопустимости подобного поведения. На платформе он схватился за игрушку в руках одной из девушек, в результате чего началась потасовка. «Девушка с игрушкой рассказала, что Кукин вышел за ними из вагона, подошел к ней, начал толкать, в агрессивной форме нецензурной бранью с ней говорить, ругался, обвинял ее в ЛГБТ», — говорится в сообщении пресс-службы судов Петербурга.

Вторая девушка дважды попыталась заступиться за подругу и прекратить конфликт. В первый раз Кукин ее оттолкнул, в результате чего та упала и ударилась плечом и лопаткой о скамью, во второй — нанес удар кулаком в челюсть. Это подтвердила свидетельница потасовки.

Кукин полностью признал свою вину и заверил, что раскаивается. Мужчину приговорили к 80 часам обязательных работ.

Ранее в Свердловской области двое мужчин, назвавших себя участниками специальной военной операции (СВО), избили девушку из-за внешности. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как один из них хватает пострадавшую и сталкивает ее в фонтан, а затем бросает в нее тяжелым предметом. После этого второй россиянин бьет жертву по лицу.

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      Константин Лысяков
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