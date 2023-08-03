Двое россиян назвались участниками СВО и избили девушку из-за внешности

На Урале двое мужчин назвались участниками СВО и избили девушку из-за внешности

В Свердловской области двое мужчин избили девушку из-за внешности. При этом они назвали себя участниками специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает сетевое издание KU66.RU.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как один из мужчин хватает сопротивлявшуюся девушку и сталкивает ее в фонтан. Затем он бросает в нее тяжелым предметом. После этого на ограждение фонтана поднимается второй россиянин и бьет девушку по лицу. В это время первый напавший на нее мужчина наблюдает за происходящим, присев на краю фонтана.

По словам матери пострадавшей, один из напавших на ее дочь угрожал девушке расправой. «Им не понравилась внешность, мол, она похожа на еврейку и волосы голубые», — сказала женщина. Оба мужчины на весь двор кричали, что они вернулись из зоны проведения спецоперации, утверждает горожанка.

Ранее в Челябинской области мигрант назвал участвовавшего в СВО мужчину агрессором и ударил его. Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой, его ввели в искусственную кому. Организм мужчины не смог справиться с нагрузкой.