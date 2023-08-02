Избитый мигрантом боец СВО умер в больнице

Избитый мигрантом ветеран СВО умер в челябинской больнице

Участвовавший в специальной военной операции (СВО) уроженец Юрюзани (Челябинская область) Антон Чашкин умер в больнице после избиения мигрантом Кароматулло Ашурмахмадом. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным источника агентства, врачи, пытавшиеся спасти пострадавшего, сделали бойцу трепанацию черепа. «Перед операцией Чашкина ввели в кому. Более недели он был в критическом состоянии. Но не справился с нагрузкой», — рассказал источник.

Церемония прощания с военным пройдет во Дворце культуры в Юрюзани. На ней будет присутствовать военный оркестр из Трехгорного.

Конфликт между военным и мигрантом произошел в одном из баров. Сообщалось, что Ашурмахмад оскорблял Чашкина, словесный конфликт перерос в драку, в ходе которой боец получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом черепа. Ашурмахмад сбежал с места происшествия, его ищут.