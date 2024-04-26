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11:41, 26 апреля 2024Ценности

Модель Victoria's Secret поделилась снимками в бикини

Португальская модель Сара Сампайо снялась в бикини для бренда Hunkemoller

Кадр: Hunkemoller

Португальская модель Сара Сампайо поделилась снимками в откровенных образах для нидерландского бренда нижнего белья Hunkemoller. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

32-летняя манекенщица, известная сотрудничеством с маркой Victoria's Secret, снялась в нескольких купальниках на пляже. Так, она позировала, сидя на песке в бордовом бикини, оформленном металлической фурнитурой в виде цветов. В то же время знаменитость надела зеленый комплект с завязками на бедрах.

Кроме того, модель запечатлели в обществе коллег на фоне моря в слитном черном купальнике. При этом она разделила распущенные волосы на прямой пробор и выбрала в качестве аксессуара золотистые серьги-кольца.

Ранее американская супермодель Кристи Тарлингтон также снялась в откровенных образах для журнала Harper’s Bazaar.

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      Алина Гостева
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