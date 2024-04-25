Возлюбленная Джейсона Стэйтема опубликовала новые кадры в купальнике

37-летняя модель Роузи Хантингтон-Уайтли опубликовала новые кадры в купальнике

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли опубликовала новые кадры в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя возлюбленная актера Джейсона Стэйтема снялась в токийской гостинице, представ перед камерой на лежавшем на полу матрасе. Она примерила слитный черный купальник с белыми бретелями и с косточками бренда Monday Swimwear, продемонстрировав фигуру с разных ракурсов.

При этом манекенщица распустила волосы, подчеркнула губы коричневой помадой и нарастила ногти белого цвета.

Ранее в апреле Роузи Хантингтон-Уайтли прогулялась по саду без бюстгальтера во время поездки в Токио и вызвала споры в сети.