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11:43, 26 апреля 2024Россия

Медведев заявил об уничтожении Россией «новых фашистов»

Медведев: Россия отражает атаки тех, кто хочет подменить историю ложью

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Об уничтожении Россией в наши дни «новых фашистов» заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пишет ТАСС. По его словам, страна на поле боя отражает атаки врагов, которые хотят подменить историю ложью, очерняя тем самым истинных героев.

«Отражаем атаки тех (...), кто очерняет истинных героев, зато до небес превозносит отъявленных мерзавцев, палачей и убийц. Мы этого не допустим», — подчеркнул председатель «Единой России» в своем видеообращении к участникам акции «Диктант Победы».

Ранее Медведев назвал приоритетом для государства меры, которые позволяют максимально противодействовать агрессии извне. Он подчеркнул, что «этот комплекс задач выходит за рамки оборонных нужд».

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      Анастасия Алимпиева
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