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21:19, 23 апреля 2024Мир

Медведев назвал меры для «противостояния агрессии извне»

Медведев: приоритетом для страны становится противодействие агрессии извне
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Sputnik / Reuters

Приоритетом для государства сегодня становятся меры, которые позволяют максимально противодействовать агрессии извне. Об этом заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

Политик подчеркнул, что «этот комплекс задач выходит за рамки оборонных нужд».

Медведев рассказал о важности налаживания систем импортозамещения, совершенствования системы подготовки специалистов максимально высокого уровня. Также он выделил поддержку ученых, технологов, исследователей, укрепление и расширение международного сотрудничества со странами-партнерами.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности страны разместить на своей территории ядерное оружие Соединенных Штатов. В ответ на это представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал, что Вооруженные силы России примут все необходимые меры для безопасности государства.

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      Юлия Мискевич
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