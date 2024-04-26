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11:39, 26 апреля 2024Интернет и СМИ

Ресурсы «Единой России» подверглись масштабным DDoS-атакам

«Единая Россия» сообщила о масштабных DDoS-атаках на электронные сервисы партии

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Партия «Единая Россия» сообщила о масштабных DDoS-атаках на электронные ресурсы. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале партии.

Отмечается, что атаки совершаются на адреса в сетях партии, а также на домены edinros и ER.RU.

В партии подчеркнули, что при этом критически важная цифровая инфраструктура партии не выведена из строя.

По мнению представителей «Единой России», ее цифровые ресурсы подверглись DDoS-атакам из-за проведения акции «Диктант Победы». Она проходит 26 апреля в российских регионах и в 60 других странах.

«Наши IT-специалисты вместе с Ростелекомом делают все необходимое, чтобы отразить атаки», — заявил координатор партийного проекта «Историческая память», депутат Госдумы Александр Хинштейн.

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