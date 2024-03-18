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12:04, 18 марта 2024Интернет и СМИ

В Роскомнадзоре рассказали о сотнях DDoS-атак за время выборов

Роскомнадзор: специалистами ЦМУ ССОП за время выборов отражена 501 DDoS-атака

.Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

За время предвыборной кампании и выборов президента России, с 11 по 17 марта, специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), находящегося под Роскомнадзором, успели отразить сотни DDoS-атак. Об этом сообщается на сайте центра.

Утверждается, что всего была отражена 501 DDoS-атака на российские системы. Помимо этого, специалисты ЦМУ ССОП выявили и заблокировали 275 фишинговых ссылок, сайтов и писем, а также направили 18 бюллетеней безопасности операторам связи об уязвимостях в программном обеспечении с рекомендациями по их устранению.

В России выборы президента прошли с 15 по 17 марта — они впервые длились в течение трех дней. Граждане могли проголосовать на избирательных участках либо уже дистанционно, заполняя бланк в электронном формате.

Явка на выборах стала рекордной в новейшей истории и составила 77,44 процента. По последним данным ЦИК, Владимиру Путину принадлежат 99,7 процента протоколов — сейчас он является лидером с 87,31 процента голосов. Второе место занимает Николай Харитонов от КПРФ (4,3 процента), за ним идет Владислав Даванков от «Новых людей» (3,83), а на четвертом месте кандидат от ЛДПР (3,21). Итоги выборов президента будут обнародованы в четверг, 21 марта.

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