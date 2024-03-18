Глава ЦИК назвала дату подведения итогов выборов президента России

Памфилова: ЦИК подведет итоги выборов президента России 21 марта

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подведет итоги выборов президента России в четверг, 21 марта. Дату назвала глава Центризбиркома Элла Памфилова на заседании по предварительным результатам голосования, трансляция которого ведется на сайте комиссии.

По ее словам, итоговое заседание ЦИК запланировано на 11 утра по московскому времени.

Памфилова также сообщила, что почти все избирательные участки страны уже завершили работу, а в автоматизированную систему «Выборы» ввели 99,74 процента всех протоколов. Помимо этого, она подчеркнула, что в России зафиксирована рекордная в новейшей истории страны явка избирателей, которая составила 77,44 процента.

Ранее стало известно, что по итогам обработки 99,7 процента протоколов за действующего президента и самовыдвиженца Владимира свой голос отдали 87,31 процента участвовавших в выборах россиян. Вторую строчку занял кандидат от партии КПРФ Николай Харитонов с 4,3 процента голосов, третью с 3,83 процента голосов — вице-спикер Госдумы от партии «Новые Люди», четвертую — лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, набравший 3,21 процента голосов.