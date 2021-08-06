Певица Manizha рассказала о нервном срыве перед «Евровидением»

Российская певица таджикского происхождения Manizha (настоящее имя — Манижа Сангин) пережила нервный срыв за день до финала международного музыкального конкурса «Евровидение». Об этом она рассказала в интервью kp.ru.

«За день до финала был сильный нервный срыв. И в жизни было много ситуаций, когда хотелось все бросить. В моем случае я понимаю, что, как бы мало движений я ни делала, я все равно движусь. Я не планировала "Евровидение" вообще. Все, что было до этого, — шутки и приколы», — заявила певица.

Manizha добавила, что все лето работает над новым материалом: «Начала еще до "Евровидения", планировала в мае выпустить альбом. Но жизнь сложилась иначе, и было совсем не до альбома. А после "Евровидения" я поняла: слава богу, что я альбом не выпустила. Потому что увидела новые перспективы в музыке, получила много идей, которые сейчас реализовываю».

Отмечается, что артистка дала концерт на кинофестивале «Балтийские дебюты» в Светлогорске. На открытии этого мероприятия ранее выступил французский актер Жерар Депардье, расхваливший город и местных жителей.

