Manizha раскрыла стоимость поездки на «Евровидение»

Поездка на международный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году обошлась российской певице Manizha (Манижа Сангин) более чем в десять миллионов рублей. Она раскрыла информацию о стоимости музыкального номера в беседе с РИА Новости.

Исполнительница подчеркнула, что затраты частично покрыл Первый канал — оплатил заявку на участие в конкурсе и его трансляцию, а также перелет и проживание в гостинице. «Но вещатель не отвечает за сам номер», — уточнила Манижа.

Отмечается, что в 2021 году из-за пандемии номера обходились участникам дороже, так как конкурсантам нужно было снять резервное видео своего выступления. Клипы снимали на тот случай, если бы Европейский вещательный союз решил провести конкурс в режиме онлайн: артисты остались бы дома, а в прямом эфире показали бы запись выступления. «Сделать такое видео — тоже финансовая нагрузка. Ее мы с Первым каналом поделили пополам. Они предоставили техническую часть: студию, микрофоны, свет и так далее. За это большое спасибо», — сказала артистка.

Финал международного конкурса песни «Евровидение-2021» прошел в Роттердаме 22 мая. Победу в музыкальном состязании одержала итальянская рок-группа Måneskin с песней Zitti E Buoni. Манижа заняла девятое место с песней Russian Woman.