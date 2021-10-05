Юрий Бардаш заставлял Quest Pistols петь «Белую стрекозу любви»

Основатель группы Quest Pistols Юрий Бардаш заставлял музыкантов исполнять кавер на композицию «Белая стрекоза любви» Николая Воронова, не обращая внимания на протесты. Об этом бывший участник коллектива Константин Боровский рассказал в десятой части спецпроекта «Ленты.ру» «История русской поп-музыки 2000-2009».

По словам Боровского, Бардаш, увидевший вирусный ролик, в котором Воронов исполняет свою песню «Белая стрекоза любви», загорелся желанием сделать юмористический кавер. «Никто не хотел делать эту песню. Ни Саша, ни мы с Антоном и Никитой. Только Бардаш. Ему прислала подружка ролик в интернете, тогда уже ютубчик как-то качался, там какие-то приколы, первые смешные ролики. Она прислала Колю Воронова», — поведал Боровский.

«Мы, конечно, не были тогда готовы к такому. Ну типа, мы все такие крутые рокеры. И старую музыку знаем, и новую, и электронную, и попсовую, и всю красивую. И тут такая песня, это же пощечина нашему утонченному вкусу», — вспомнил музыкант.

Боровский отметил, что Бардаш купил у автора эксклюзивные права на песню. При этом многие поклонники не знали, кто написал «Белую стрекозу любви». «Все узнали, что это песня Воронова, когда мы стали рассказывать. Об этом знали очень немногие», — сказал он.

Поп-рок-группа Quest Pistols была сформирована в 2007 году. В дискографии коллектива три студийных альбома. В настоящее время группа выступает под названием Quest Pistols Show.

В десятой части спецпроекта «Ленты.ру» об истории русской попсы 2000-х рассказывается о состоянии российской эстрады в 2009 году, песнях-мемах, наступлении на Россию хип-хопа, а также о самых громких хитах конца десятилетия. Первый сезон, посвященный поп-музыке 1990-х, можно посмотреть на YouTube.