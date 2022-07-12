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В Египте анонсировали запуск нового лоукостера

АТОР: в Египте зимой 2023 года будет запущен новый лоукостер Air Sphinx

Фото: Global Look Press

Правительство Египта анонсировало запуск первой бюджетной национальной авиакомпании Air Sphinx. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Первый полет лоукостера, являющегося «дочкой» государственного авиаперевозчика EgyptAir, намечен на зиму 2023 года. Air Sphinx будет выполнять как внутренние, так и международные рейсы, «стремясь предоставить билеты по конкурентоспособным ценам для более доступных путешествий».

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Уточняется, что новая авиакомпания начнет летать из Каира, Хургады, Шарм-эш-Шейха, Луксора и нового аэропорта Сфинкс в Гизе. Позже количество доступных маршрутов планируется увеличить. По предварительной информации, полеты будут осуществляться на лайнерах Boeing 737-800.

По мнению российских авиаэкспертов, бюджетный египетский перевозчик может получить необходимые согласования на полеты в России у отечественных авиавластей и составить конкуренцию другим авиакомпаниям. «В случае если это будет классическая модель лоукоста, его тарифы окажутся на 25-30 процентов ниже тех, что предлагает сейчас EgyptAir», — добавили в АТОР.

Ранее в июле сообщалось, что перевозчик EgyptAir увеличил частоту полетов между Москвой и Каиром в летний период. Так, дополнительные еженедельные рейсы начали выполняться с 7 июля трижды в неделю по воскресеньям, вторникам и четвергам на самолетах Boeing 737-800.

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Валентина Процкова
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