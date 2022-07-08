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Раскрыта оптимальная стоимость авиабилетов в Египет летом

АТОР: цена билета из Москвы в Каир в июле стартует от 50,5 тысячи рублей

Фото: Shutterstock

Нацперевозчик EgyptAir увеличил частоту полетов между Москвой и Каиром в летний период. Оптимальную стоимость авиабилетов раскрыли специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

Так, дополнительные еженедельные рейсы начали выполняться с 7 июля трижды в неделю по воскресеньям, вторникам и четвергам на лайнерах Boeing 737-800. Из Каира самолеты вылетают в 19:00 по местному времени, из московского аэропорта Домодедово — в 02:25 мск. Время в пути составляет 5,5 часа.

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Цена билета в одну сторону на одного пассажира с отправлением в июле стартует от 800 долларов (50,5 тысячи рублей). Проезд в обе стороны обойдется путешественнику минимуму в 920 долларов (от 58 тысяч рублей). На конец августа и в сентябре зафиксировано снижение стоимости перелета — 308 долларов (19,5 тысячи рублей) в одну сторону и 600 долларов туда-обратно (около 38 тысяч рублей).

Также выгодно добраться в Египет предлагает авиакомпания «Россия»: в июле у перевозчика доступны билеты из Сочи от 30 тысяч рублей в одну сторону, в августе цены ниже в два раза — от 14 тысяч рублей на одного человека.

Ранее руководитель направления онлайн-туров TravelBelka Диля Демиденко предсказала россиянам значительное снижение стоимости туров на курорты Египта в период с июля до сентября. По словам эксперта, цена путевок опустится в среднем на 25-30 процентов.

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Валентина Процкова
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