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Россиянам предсказали значительное снижение цен на туры в Египет

TravelBelka: с июля по сентябрь стоимость путевок в Египет снизится на 25-30 процентов

Фото: Shutterstock

Руководитель направления онлайн-туров TravelBelka Диля Демиденко предсказала россиянам значительное снижение цен на путевки в Египет в период с июля до сентября. Об этом пишет «Газете.Ru».

По словам специалиста, стоимость туров опустится в среднем на 25-30 процентов. «Дело в том, что с середины июля до середины сентября в Египте становится очень жарко, днем до 40 жары и полное отсутствие ветра. Мало кому такое нравится», — пояснила Демиденко.

При этом эксперт отметила, что недавние события, связанные с нападением акул на людей в Красном море, не повлияли на уровень цен по данному направлению. «Отмен бронирований туров в Египет мы не видим, спада потока тоже нет. В целом, настроения у туристов по поводу Хургады спокойные», — добавила она.

Ранее в июле россиянка, отправившаяся на отдых в Хургаду, рассказала, что на курорте начали закрывать пляжи после нападений акул. Девушка уточнила, что в день первого нападения она видела двух хищников во время купания в море.

О нападении акулы на туристку в Египте сообщалось в пятницу, 1 июля. Хищная рыба откусила руку и ногу отдыхающей из Австрии, после чего женщина скончалась. Через два дня после трагедии стало известно еще об одном случае нападения акулы, после которого погибла туристка.

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Валентина Процкова
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