Стало известно о еще одной погибшей от акулы в Хургаде

В результате нападения акулы на курорте Хургады в Египте погибла еще одна женщина

В районе Хургады (Египет) еще одна женщина погибла от нападения акулы. Об этом стало известно из заявления министерства окружающей среды Египта, полученного РИА Новости.

«Министр окружающей среды Ясмин Фуад сразу после получения информации о нападении акулы на двух женщин, плававших в районе курорта Сахль-Хашиш в Хургаде, поручила сформировать рабочую группу специалистов заповедников Красного моря», — прокомментировали инцидент власти Египта и принесли соболезнования семьям жертв.

На данный момент специалисты работают на месте для установления причин такого поведения хищника. До этого момента любая активность в море около места происшествия запрещена.

Ранее сообщалось, что гражданке Австрии на популярном египетском курорте Хургада акула откусила руку и ногу. Врачи боролись за жизнь пациентки, но спасти ее не удалось.

Синдром отмены: Россия



