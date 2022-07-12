Австралия решила нарастить боевой потенциал из-за роста напряженности в регионе

Австралия решила нарастить боевой потенциал ради сохранения регионального порядка

Австралия решила нарастить боевой потенциал из-за роста напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе и ради сохранения регионального порядка. Об этом заявил глава Минобороны Австралии Ричард Марлз, выступая в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне.

«Впервые за несколько десятилетий мы усиленно думаем о безопасности нашей стратегической географии, о жизнеспособности наших торговых цепочек и цепочек поставок, но еще серьезнее мы задумываемся о том, как сохранить тот инклюзивный региональный порядок, в основе которого лежат правила, одобренные всеми, а не принятые под давлением нескольких [стран]», — сказал он.

По словам Марлза, Канберру беспокоит факт использования силы и принуждения для удовлетворения территориальных претензий, «как это происходит в Южно-Китайском море», а также негативные последствия для стран Индо-Тихоокеанского региона, чьи границы и суверенитет оспариваются.

Министр обороны обратил внимание, что США и Австралии в будущем придется столкнуться с еще более сложной обстановкой регионе. Он указал, что Вашингтону и Канберре нужно искать более эффективные способы балансировки военной мощи, «чтобы избежать катастрофического провала в попытках сдерживания».

«Мы направим все необходимые инвестиции для усиления обороноспособности Австралии и наращивания боевого потенциала, чтобы держать как можно дальше от себя потенциального противника и его военную инфраструктуру», — сказал Марлз, подразумевая под противником Китай.

Глава Минобороны подчеркнул, что оборонное партнерство с США и Великобританией в рамках AUKUS будет приоритетным для Австралии.

Отношения Австралии и Китая ухудшились на фоне конкуренции в Южно-Китайском море. В сентябре 2021 года Канберра вместе с Вашингтоном и Лондоном организовали оборонное партнерство AUKUS, ключевой целью которого является защита и отстаивание общих интересов сторон в Индо-Тихоокеанском регионе, а также противодействие усилению Китая в военной и технологической сфере.

Пекин заявляет, что значительная часть международных вод в Азиатско-Тихоокеанском регионе, через которые проходят крупнейшие торговые пути, принадлежит КНР. Речь идет о спорных морских пространствах в районах Тайваня, Филиппин, Вьетнама, Малайзии и других.

30 августа 2021 года Управление морской безопасности Китая заявило, что все иностранные суда обязаны сообщать о местонахождении при входе в «китайские» территориальные воды. Теперь иностранные корабли обязаны докладывать китайской администрации свой позывной, а также передавать информацию о перевозимых грузах.