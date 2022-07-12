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Россияне бросились ремонтировать дачи

«Авито»: спрос на услуги по ремонту дач вырос в 6 раз

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

По итогу второго квартала 2022 года спрос на услуги по ремонту, саду и клинингу среди владельцев загородных домов вырос в 1,5-6 раз. О том, что россияне бросились благоустраивать дачи, говорится в исследовании «Авито.Услуги», данные из доклада приводит «РИА Новости».

Спрос на ремонтников с апреля по июнь вырос на 48 процентов, при этом объем соответствующего предложения увеличился на 20 процентов. Наиболее активно клиенты интересуются остеклением балконов, сантехникой, электрикой и отделкой жилья. Собственники также стали чаще прибегать к помощи специалистов по уборке, в том числе после ремонта. Спрос на их услуги вырос на 59 процентов, предложение — на 12 процентов.

Объем общего предложения работ по ремонту и клинингу увеличился на 128 процентов относительно первого квартала. При этом подобные услуги подешевели на девять процентов, сейчас их стоимость стартует от 450 рублей за квадратный метр. Сильнее всего спрос вырос на мастеров по озеленению и уходом за садом и огородом, дорожному строительству, возведению ограждений и навесов — такие услуги стали популярнее в 4,5-7,5 раза.

Ранее в июле россияне назвали сумму, которая позволит им сделать ремонт мечты. Согласно опросу, 43 процента граждан могли бы идеально оформить жилье с бюджетом в миллион рублей.

Александра Качан
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