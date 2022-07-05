Россияне назвали сумму для «ремонта мечты»

«СберУслуги» и Rambler&Co: 43% россиян рассчитывают сделать «ремонт мечты» за 1 млн рублей

Почти половина жителей России (43 процента) рассчитывают сделать «ремонт мечты» менее чем за один миллион рублей. Идеальную сумму для преображения жилья россияне назвали в совместном исследовании FinTech-платформы «Ремонт со СберУслугами» и медиахолдинга Rambler&Co, пишет РБК.

Специалисты опросили более двух тысяч человек по всей стране и выяснили, что другие 27 процентов респондентов собираются потратить на «ремонт мечты» от 1 до 3 миллионов рублей. Еще 13 процентов граждан указали сумму от 3 до 5 миллионов рублей, а 8 процентов — от 5 до 10 миллионов рублей. Свыше 10 миллионов рублей на «ремонт мечты» потребуется 9 процентам россиян.

При этом более трети россиян (34 процента) признались, что хотели бы отремонтировать жилье в 2022 году, а 15 процентов отметили, что недавно завершили работы. Более половины участников опроса (51 процент) не планируют проводить ремонт в текущем году.

Кроме того, 41 процент респондентов считают поиск профессиональной бригады самым сложным в проведении ремонта. Еще 25 процентов россиян испытывают трудности с визуализацией и созданием концепции обновленного жилья. Участники исследования также отметили сложности с поиском отделочных (15 процентов) и строительных (11 процентов) материалов. Другие 8 процентов затрудняет выбор декора и новой мебели.

Ранее «СберУслуги» и Rambler&Co выяснили, что почти половина россиян (45 процентов) считают ремонт источником проблем. Положительные эмоции от ремонта испытывают 29 процентов опрошенных, так как им нравится видеть результат работы. Равнодушно к изменениям жилья отнеслись 22 процентов россиян..