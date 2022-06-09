Россияне описали эмоции от ремонта жилья

«СберУслуги» и Rambler&Co: 45 процентов россиян посчитали ремонт источником проблем

У почти половины россиян (45 процентов) ремонт жилья вызвал негативные эмоции, они описали процесс как источник проблем. Об этом говорится в исследовании «СберУслуги» и Rambler&Co, сообщает РБК.

Положительно о ремонте высказались 29 процентов респондентов, так как им понравилось наблюдать за результатом работы. Равнодушно к изменениям жилья отнеслись 22 процентов россиян — ремонт не вызвал у них ни положительных, ни негативных эмоций. Вдохновение в процессе ощутили всего четыре процента опрошенных.

Россияне также высказались о том, как часто необходимо обновлять квартиры. 44 процента респондентов заявили, что косметический ремонт нужно делать раз в десять лет, 36 процентов выступили за ремонт раз в пять лет. О необходимости обновлять жилье раз в три года рассказали 10 процентов опрошенных. Столько же россиян предложили ремонтировать квартиры раз и на всю жизнь.

Ранее дизайнеры лондонской архитектурной фирмы MOC Architecture опубликовали видео, в котором назвали три популярные вещи, удешевляющие интерьер дома. Одной из самых распространенных ошибок в оформлении пространства они посчитали короткие занавески.