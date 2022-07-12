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В центре Баку прогремел взрыв

В Сабаильском районе в центре Баку прогремел взрыв, пострадавших нет

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Сабаильском районе Баку прогремел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости.

В МЧС Азербайджана уточнили, что в результате инцидента пострадавших не оказалось. По предварительной информации, взрыв произошел в подземной коммуникационной шахте.

В ночь на 3 апреля сообщалось о взрыве в ночном клубе LocationBaku в Баку. Предварительной причиной происшествия была названа утечка газа. Погиб один человек, ранения разной степени тяжести получили более трех десятков людей.

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Марина Совина
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