В Сабаильском районе в центре Баку прогремел взрыв, пострадавших нет

В Сабаильском районе Баку прогремел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости.

В МЧС Азербайджана уточнили, что в результате инцидента пострадавших не оказалось. По предварительной информации, взрыв произошел в подземной коммуникационной шахте.

В ночь на 3 апреля сообщалось о взрыве в ночном клубе LocationBaku в Баку. Предварительной причиной происшествия была названа утечка газа. Погиб один человек, ранения разной степени тяжести получили более трех десятков людей.