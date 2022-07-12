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В правительстве ответили на письмо российских пивоваров Путину

РБК: в правительстве заявили, что маркировка товаров эффективна при защите от контрафакта

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Правительство проводит оценку целесообразности ввода обязательной маркировки пивной продукции, однако следует учитывать, что за последние три года доля незаконного оборота пива выросла. Так ответили в аппарате вице-премьера — главы аппарата кабмина Дмитрия Григоренко на письмо Союза российских пивоваров к президенту Владимиру Путину. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ.

Как говорится в ответном письме кабмина, система маркировки товаров показала себя эффективным инструментом защиты рынка от контрафактной и фальсифицированной продукции. Там указали, что по всем категориям маркируемых товаров фиксируется снижение уровня незаконного оборота.

В правительстве добавили, что сейчас проводят оценку целесообразности введения обязательной маркировки для пивной продукции. Так привели оценки НИУ ВШЭ, согласно которым доля незаконного оборота пивной продукции выросла с 11,3 процента в 2019 году до 16,6 процента в 2021 году. При таком уровне нелегального оборота потери бюджета оцениваются в сумму до 30 миллиардов рублей, в том числе до 27 миллиардов рублей — из-за недобора акцизов.

В аппарате Григоренко заверили, что вопрос введения маркировки пива прорабатывается с участием пивоваренных компаний «с целью принятия наиболее оптимального для отрасли и государства решения».

Ранее Союз российских пивоваров в письме к президенту Владимиру Путину предупредил, что маркировка пива может пагубно сказаться на пивной отрасли и привести к закрытию предприятий в регионах. В частности, выпуск этой продукции может сократиться на 20-30 процентов. В письме отмечается, что российские пивовары полностью поддерживают курс по повышению устойчивости российской экономики и снижению ее зависимости от внешних условий, и в этом контексте маркировка товаров парализует работу отрасли, полагают ее представители.

Мировая история санкций


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Марина Совина
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