В правительстве ответили на письмо российских пивоваров Путину

РБК: в правительстве заявили, что маркировка товаров эффективна при защите от контрафакта

Правительство проводит оценку целесообразности ввода обязательной маркировки пивной продукции, однако следует учитывать, что за последние три года доля незаконного оборота пива выросла. Так ответили в аппарате вице-премьера — главы аппарата кабмина Дмитрия Григоренко на письмо Союза российских пивоваров к президенту Владимиру Путину. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ.

Как говорится в ответном письме кабмина, система маркировки товаров показала себя эффективным инструментом защиты рынка от контрафактной и фальсифицированной продукции. Там указали, что по всем категориям маркируемых товаров фиксируется снижение уровня незаконного оборота.

В правительстве добавили, что сейчас проводят оценку целесообразности введения обязательной маркировки для пивной продукции. Так привели оценки НИУ ВШЭ, согласно которым доля незаконного оборота пивной продукции выросла с 11,3 процента в 2019 году до 16,6 процента в 2021 году. При таком уровне нелегального оборота потери бюджета оцениваются в сумму до 30 миллиардов рублей, в том числе до 27 миллиардов рублей — из-за недобора акцизов.

В аппарате Григоренко заверили, что вопрос введения маркировки пива прорабатывается с участием пивоваренных компаний «с целью принятия наиболее оптимального для отрасли и государства решения».

Ранее Союз российских пивоваров в письме к президенту Владимиру Путину предупредил, что маркировка пива может пагубно сказаться на пивной отрасли и привести к закрытию предприятий в регионах. В частности, выпуск этой продукции может сократиться на 20-30 процентов. В письме отмечается, что российские пивовары полностью поддерживают курс по повышению устойчивости российской экономики и снижению ее зависимости от внешних условий, и в этом контексте маркировка товаров парализует работу отрасли, полагают ее представители.

Мировая история санкций



