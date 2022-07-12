Пивовары предупредили о снижении производства на 30 процентов из-за маркировки

Выпуск пива в России может сократиться на 20-30% в связи с введением маркировки товаров

Маркировка пива может пагубно сказаться на пивной отрасли и привести к закрытию предприятий в регионах. В частности, выпуск этой продукции может сократиться на 20-30 процентов. Об этом говорится в письме Союза российских пивоваров к президенту Владимиру Путину. Представители отрасли просят главу страны вмешаться и не допустить разорения предприятий, многие из которых являются ключевыми налогоплательщиками. Проблема касается не только пивной продукции, но и других продуктов.

В конце января 2022 года в публичный доступ попали проекты постановлений правительства по проведению экспериментов в отношении широкого перечня продукции, включая пищевые продукты и отдельные виды безалкогольный и алкогольной продукции. Ряд товаров должен подлежать обязательной маркировке, которая должна обезопасить рынок от фальсификата.

Однако, по оценке комитета Торгово-промышленной палаты России по развитию агропромышленного комплекса, большая часть продукции не нуждается в такой жесткой мере. Более того, маркировка может лечь непосильным бременем на предприятия и привести к их разорению. В то же время, эта мера скажется и на самых социально необеспеченных гражданах. Например, пенсионерам станет сложнее приобретать корм для животных, который после маркировки этой продукции неминуемо подорожает.

Отмечается, что на рынке пивоваренной продукции нет ни контрафактной, ни тем более фальсифицированной продукции. Подделывать этот напиток невыгодно с экономической точки зрения. Производство пива — это сложный высокотехнологичный процесс, который невозможно создать в кустарных условиях, пояснили участники рынка.

Кроме того, государство давно наладило контроль за выпускаемой продукцией. Например, производство и оборот алкогольной продукции фиксируются в Единой государственной автоматической информационной системе.

Специалисты добавляют, что проектами постановлений правительства России не предусмотрена выработка критериев успешности проведения экспериментов. Как и оценка ранее проведенных экспериментов по маркировке на других группах продукции. Хотя независимые эксперты отмечают, что маркировка молочной продукции привела к существенному удорожанию и замедлению производство.

Именно поэтому Союз пивоваров обратились к президенту страны. В письме отчается, что российские пивовары полностью поддерживают курс по повышению устойчивости российской экономики и снижению ее зависимости от внешних условий. И в этом контексте маркировка товаров парализует работу отрасли.

«При этом профильные федеральные органы исполнительной власти игнорируют наши аргументы и планируют уже в 2023 году обязать производителей пива маркировать продукцию. Данное решение будет иметь крайне негативный эффект: выпуск пива в России сократится на 20-30 процентов с пропорциональным сокращением акцизных отчислений, себестоимость пивоваренной продукции увеличится более чем на 10 процентов», — говорится в письме.

Профессиональное пивоваренное сообщество посетовало на отсутствие конструктивного диалога с правительством России. И надеется, что мера будет приостановлена во избежание ущерба как бизнесу, так и потребителям и государству в целом.

Кроме того, пивоваренные предприятия окажутся в зависимости от поставщиков маркировочного оборудования и технологий из недружественных России государств. Отечественные операторы маркировки только комплектуют свои предложения на основе импортного оборудования.

В пивном союзе подчеркнули, что потребителями этого напитка в России являются более 70 миллионов россиян. А сама отрасль создала около полумиллиона рабочих мест и ежегодно обеспечивает более 170 миллиардов рублей только акцизных платежей в региональные бюджеты.

Чтобы отрасль продолжила и далее приносить доход, а не убытки, производители просят рассмотреть вопрос о недопустимости введения обязательной маркировки пивоваренной продукции средствами идентификации.