Женщина два месяца прятала тело умершей матери ради пенсии и попалась

NBC: женщина спрятала труп умершей матери, чтобы получать пенсию за нее

Жительница американского штата Флорида более двух месяцев прятала тело умершей матери в морозилке, чтобы продолжать получать ее пенсию, но в итоге попалась полиции. Об этом пишет сайт программы Today телеканала NBC.

64-летнюю женщину арестовали и обвинили в сокрытии доказательств. Тело ее 93-летней матери было найдено, когда семью навестили полицейские, чтобы проверить их благополучие.

Женщина призналась, что купила большую морозильную камеру и спрятала туда труп матери, чтобы продолжать получать ее пенсию по инвалидности.

Полицейские установили, что пожилая женщина скончалась по естественным причинам. К моменту, когда ее тело поместили в морозилку, она была мертва две недели.

Дочь покойной поместили в тюрьму под залог в 10 тысяч долларов (612,2 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что жительница американского округа Хилсборо, штат Нью-Гэмпшир, попалась после того, как несколько месяцев хранила в доме тело матери и продолжала получать положенные социальные выплаты. Женщине предъявлено обвинение в надругательстве над трупом.