Телеведущая Ксения Бородина ответила на насмешки по поводу ее внешности без макияжа

Российская телеведущая Ксения Бородина ответила на насмешки по поводу ее внешности. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Так, 39-летняя знаменитость разместила видео в сторис, где она предстала перед подписчиками без макияжа. В опубликованном ролике звезда рассказала, что в сети распространилась фотография, на которой она снялась без фильтров. По словам Бородиной, многие пользователи обратили внимание на разницу во внешности в жизни и на снимках, которыми она делится с фанатами, и начали писать насмешливые комментарии под публикациями в ее соцсетях.

В связи с этим ведущая реалити-шоу «Дома-2» заявила, что не беспокоится по поводу своей внешности. «Вот люди вместо того, чтобы заняться своей кожей, собой (...), зачем-то ищут изъяны у публичных людей. Я не парюсь по поводу своей внешности. Я знаю прекрасно, как могут выглядеть люди к 40 годам», — высказалась Бородина.

В июне Ксения Бородина опровергла слухи о пластических операциях. Знаменитость записала видео в своих соцсетях, в котором она ответила на вопрос одной из подписчиц о том, делала ли она операцию бандажирования желудка (хирургическое вмешательство, направленное на радикальную борьбу с ожирением — прим. «Ленты.ру»).

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