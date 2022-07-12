Популярная у знаменитостей мужская стрижка стала модным трендом среди женщин

The Bustle: мужская стрижка боб-бойфренд стала модным трендом среди женщин

Редакторы модного журнала Bustle назвали мужскую стрижку, особенно популярную у знаменитостей, новым трендом среди женщин. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о стрижке боб-бойфренд — современной вариации классического боба, в которой длина передних прядей доходит до нижней челюсти. По словам журналистов, главной особенностью названной прически является ее универсальность. Они отметили, что боб-бойфренд подходит любой текстуре волос. Кроме того, ее можно укладывать в зависимости от личных предпочтений, например, сочетать с прямыми прядями или небрежными локонами.

Отмечается, что стрижка боб-бойфренд обрела популярность среди знаменитостей. Так, авторы материала упомянули супермодель Кайю Гербер и звезду сериала «Эйфория» актрису Хантер Шефер.

Раннее в июне парикмахер и международный стилист бренда Sebastian Professional Энтони Коул назвал модную прическу на лето 2022 года. Так, в качестве тренда специалист выделил стрижку боб-Боттичелли, которая представляет собой один из вариантов классического боба, в которой волосы уложены не прямыми прядями, а волной. Коул отметил, что упомянутая прическа вдохновлена образами героинь картин итальянского живописца Сандро Боттичелли.