В Турции микроавтобус с туристами упал в пропасть

В Турции в результате ДТП с туристическим микроавтобусом пострадали 18 человек

По меньшей мере 18 человек пострадали в результате ДТП в Турции с участием микроавтобуса, в котором находились туристы. Об этом во вторник, 12 июля, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, инцидент произошел на 44-м километре автодороги Тунджели — Эрзинджан. Водитель туристического автобуса, направлявшегося с побережья Черного моря в город Малатья в восточной части страны, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство упало в пропасть.

Прибывшие на место происшествия бригады скорой помощи госпитализировали получивших травмы. Точное количество пострадавших пока неизвестно. В настоящее время выясняется возможность нахождения среди них россиян. По факту произошедшего полицией проводится расследование. Подробности случившегося уточняются.

Ранее в июле сообщалось, что в ДТП с туристическим микроавтобусом на юге Турции пострадали трое граждан России. Транспортное средство, перевозившее отдыхающих, столкнулось с легковым автомобилем на трассе Аксеки — Сейдишехир в провинции Анталья. Туристы находятся в больнице.