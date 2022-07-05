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В ДТП с микроавтобусом в Турции пострадали трое россиян

В турецкой Анталье в аварии с микроавтобусом пострадали трое российских туристов

Фото: A Haber

В ДТП с туристическим микроавтобусом на юге Турции пострадали трое граждан России. Подробности сообщает телеканал TRT.

Уточняется, что инцидент произошел на трассе Аксеки — Сейдишехир в провинции Анталья. Транспортное средство, перевозившее туристов, столкнулось с легковым автомобилем.

Согласно предварительной информации, в аварии пострадали девять человек, включая троих россиян и шестерых местных жителей. Все они с травмами различной степени тяжести были доставлены в ближайшие больницы для оказания экстренной помощи. Их состояние пока неизвестно.

По факту произошедшего полицией проводится расследование. Подробности случившегося в настоящее время уточняются.

Ранее 5 июля также сообщалось, что еще один туристический автобус в Турции попал в ДТП на трассе Кыркларэли — Стамбул. В результате трагедии погибли по меньшей мере 6 человек, 25 получили травмы.

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Валентина Процкова
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