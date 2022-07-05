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Туристический автобус в Турции попал в смертельное ДТП

A Haber: шесть туристов погибли в ДТП с автобусом на трассе Кыркларэли — Стамбул в Турции

Кадр: AHBR

В Турции автобус с туристами попал в смертельное ДТП — в результате аварии погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщил телеканал A Haber.

Авария произошла во вторник утром, 5 июля, на трассе Кыркларэли — Стамбул. Согласно предварительным данным, водитель междугородного автобуса туристической компании Nilufer, который следовал из города Эдирне в курортный Бодрум, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.

Отмечается, что в результате ДТП по меньшей мере шесть человек погибли и еще 25 получили травмы. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, пострадавших госпитализировали в больницу.

Ранее в июне в Турции перевернулся автобус с российскими туристами. Отмечалось, что он столкнулся с бетономешалкой. В аварии никто не погиб и не пострадал, некоторые пассажиры получили небольшие ссадины.

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Дарья Рыбак
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