В России высказались о предложении депутатов Рады признать независимость Ичкерии

Сенатор Цеков назвал провокацией предложение депутатов Рады признать независимость Ичкерии

Опубликованный на сайте Верховной Рады законопроект о признании суверенитета Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) ничто иное как провокация, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Об этом он высказался в разговоре с «Лентой.ру».

На сайте Верховной Рады Украины появился проект постановления о признании суверенитета Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ). Его авторами выступили депутаты Алексей Гончаренко и Муса Магомедов.

Документ под номером 7551 был зарегистрирован 11 июля 2022 года. При этом его текст пока не обнародован.

Безуспешная провокация

Это провокационная вещь абсолютно. Я думаю, что на этот законопроект должны отреагировать прежде всего руководство Чечни и народ Чечни. Народ Чечни сегодня понимает, что как раз республике лучше всего быть в составе России и жить с Россией. Все здравые политики понимают, что лучше быть вместе, чем порознь Сергей Цеков сенатор Совфеда

Автор законопроекта Гончаренко уже зарекомендовал себя как эпатажная личность, высказался сенатор. «Гончаренко создавал различные группы, в частности группу по присоединения Кубани к Украине, и делал массу других провокационных заявлений. Он совершал очень много провокационных дел, в том числе на парламентской ассамблее Совета Европы», — поделился Цеков.

По словам российского политика, подобные провокации ни к чему не приведут. «Украина в свое время независимой стала и утратила то, что было Украиной во времена Советского Союза. Они хотят, наверное, чтобы по их пути пошли многие другие республики и различные автономные образования, но у них ничего не выйдет», — заключил член профильного комитета Совфеда.

Непризнанная ЧРИ появилась в 1991 году после распада Советского Союза на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР в нарушение российского законодательства. В марте 1992 года Чеченская Республика приняла конституцию независимого государства, но не была признана ни одной из стран-членов ООН.

В декабре 1994 году президент России Борис Ельцин подписал указ о восстановлении конституционного порядка в Чечне, и 11 декабря в республику вошли российские войска.