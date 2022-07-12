На Украине предложили признать независимость Чеченской Республики Ичкерия

В Верховную Раду Украины внесли проект постановления о признании независимости Ичкерии

На сайте Верховной Рады Украины появился проект постановления о признании суверенитета Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ). Его авторами выступили депутаты Алексей Гончаренко и Муса Магомедов.

Документ под номером 7551 был зарегистрирован 11 июля 2022 года. При этом его текст пока не обнародован.

На своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) Гончаренко призвал «коллег как можно скорее принять это постановление и предложить президенту Украины признать независимость Чеченской республики Ичкерия». Также он обратился к США и странам Евросоюза, чтобы они поддержали его инициативу. «Ичкерия должна быть свободной и независимой от России», — написал депутат.

Непризнанная ЧРИ появилась в 1991 году после распада Советского Союза на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР в нарушение российского законодательства. В марте 1992 года Чеченская Республика приняла конституцию независимого государства, но не была признана ни одной из стран-членов ООН.

В декабре 1994 году президент России Борис Ельцин подписал указ о восстановлении конституционного порядка в Чечне, и 11 декабря в республику вошли российские войска.

