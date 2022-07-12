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Стилистка раскрыла россиянкам способ подобрать идеальный купальник

Стилистка Лена Червова: монокини украсит и визуально скорректирует пышные формы

Фото: Allison Heine / Unsplash

Российская стилистка Лена Червова раскрыла россиянкам способ подобрать идеальный купальник. Соответствующие комментарии поступили в распоряжение «Ленты.ру» во вторник, 12 июля.

По словам эксперта, для каждого типа фигуры существует свой фасон купальника. Так, монокини украсит и визуально скорректирует пышные формы, а бикини с плавками на низкой посадке — фигуру «прямоугольник». Специалистка утверждает, что модели на высокой талии помогут подтянуть и скрыть живот. Зрительно удлинить ноги и вытянуть силуэт, по мнению Червовой, можно с помощью глубоких вырезов на бедрах.

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Универсальным решением для большинства типов фигур являются купальные топы со спущенными рукавами или американской проймой, особенностью которой являются скрещенные на шее бретели. Червова также рекомендует уделять внимание составу ткани, из которой сделан купальник. Важно, чтобы материал был плотным, упругим и создавал эффект легкой компрессии.

В июне дизайнеры российского бренда купальников и нижнего белья Deseo назвали способы визуально исправить фигуру с помощью пляжной одежды. По мнению специалистов марки, модели с яркими принтами помогут визуально увеличить грудь, а купальники в темных тонах и без лишнего декора — скорректировать широкие бедра.

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Полина Гераскина
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