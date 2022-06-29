Россиянкам назвали способы визуально исправить фигуру с помощью купальника

Бренд Deseo: купальники в темных тонах скорректируют фигуру обладательницам широких бедер

Дизайнеры отечественного бренда купальников и нижнего белья Deseo назвали россиянкам способы визуально исправить фигуру с помощью пляжной одежды. Соответствующие комментарии директора по маркетингу компании Евгении Максимовой поступили в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 29 июня.

Утверждается, что купальники с акцентными принтами, например, цветочными или анималистическими, могут зрительно скорректировать и округлить формы. Данный вариант подходит женщинам астенического телосложения, которые хотят слегка увеличить размер груди и объем бедер.

Фото: Deseo

Представители бренда рекомендуют ответственно подходить к выбору плавок. Модели с высокой талией и с глубокими вырезами на бедрах помогут визуально удлинить ноги и сделать их стройнее. Обладательницам широких бедер для исправления фигуры дизайнеры посоветовали носить купальники в темных тонах и без лишнего декора.

Кроме того, скрыть лишние объемы, в частности зрительно сузить талию, помогут монокини. Сегодня существует большое разнообразие слитных купальников — со шнуровкой, разрезами или драпировками.

В мае дизайнер и основательница российского бренда «Паче» Анастасия Панасюк перечислила самые модные фасоны купальников на лето 2022 года. Эксперт отметила спортивные модели, которые выгодно подчеркивают фигуру и визуально удлиняют ноги. Кроме того, в список актуальных вошли классические монокини и купальники с топами-бандо.