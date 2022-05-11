Российский дизайнер назвала самые модные фасоны купальников в 2022 году

Дизайнер Анастасия Панасюк назвала спортивные купальники самыми модными летом 2022 года

Дизайнер и основательница российского бренда купальников и нижнего белья «Паче» Анастасия Панасюк назвала самые модные фасоны купальников на лето 2022 года. Рекомендации эксперт подготовила для «Ленты.ру».

В первую очередь специалист отметила спортивные модели, которые выгодно подчеркивают фигуру и визуально удлиняют ноги. Данные фасоны разработаны для вейкбординга и серфинга, однако они подойдут не только для водных активностей, но и для отдыха на пляже и у бассейна, пояснила эксперт.

Кроме того, в число трендовых изделий вошли классические слитные купальники и раздельные варианты с топами-бандо. При этом стильно, по мнению Панасюк, будут смотреться варианты базовых цветов: черного, белого, бежевого, пудрового или алого. «Хорошие базовые единицы — верные друзья тех, кто хочет подчеркнуть свою уникальную красоту. Вещи акцентируют внимание не на себе, а на вас, подчеркивая достоинства фигуры», — добавила дизайнер.

Фото: пресс-служба Pache

Помимо этого, среди модных в текущем году оттенков предпринимательница выделила лавандовый, электрический синий, лаймовый и васильковый. В то же время эксперт посоветовала не использовать сложный декор и принты, подчеркнув актуальность однотонных купальников из ткани гофре.

Ранее в мае известный российский стилист Александр Рогов назвал балетки новым трендом для мужчин. Данный вид обуви был замечен экспертом на показах модных брендов, таких как Marni, Dries Van Noten и Bode. Упомянутую тенденцию специалист назвал «ироничной и трогательной».