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США отказались комментировать обстрел Новой Каховки из HIMARS

Пентагон отказался комментировать обстрел Новой Каховки из американских HIMARS

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Пентагон отказался комментировать обстрел Новой Каховки в Херсонской области из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает РИА Новости.

В военном ведомстве США порекомендовали агентству обратиться по этому вопросу в министерство обороны Украины.

Ранее глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев сообщил, что в результате обстрела взорвались склады с селитрой, повреждены жилые дома, больница и рынок. Степень разрушений в городе такова, что точное число жертв неизвестно, раненые продолжают поступать.

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Марина Совина
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