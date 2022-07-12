США отказались комментировать обстрел Новой Каховки из HIMARS
Пентагон отказался комментировать обстрел Новой Каховки из американских HIMARS
Пентагон отказался комментировать обстрел Новой Каховки в Херсонской области из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает РИА Новости.
В военном ведомстве США порекомендовали агентству обратиться по этому вопросу в министерство обороны Украины.
Ранее глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев сообщил, что в результате обстрела взорвались склады с селитрой, повреждены жилые дома, больница и рынок. Степень разрушений в городе такова, что точное число жертв неизвестно, раненые продолжают поступать.