Власти раскрыли степень разрушений в Новой Каховке

ВГА: обстрел HIMARS уничтожил сотни квартир в Новой Каховке, точное число жертв неизвестно

В результате удара Вооруженных сил Украины по Новой Каховке уничтожены сотни квартир. Об этом РИА Новости сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.

По его словам, степень разрушений в городе такова, что точное число жертв неизвестно, раненые продолжают поступать. Он уточнил, что обстрел велся американской реактивной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Ранее власти Новой Каховки сообщили, что в результате происшествия повреждены жилые дома, больница и рынок. Кроме того, от удара взорвались склады с селитрой. В радиусе двух километров в зданиях повылетали окна. Кроме того, серьезно пострадал склад с гуманитарной помощью, который находился недалеко от места взрыва.