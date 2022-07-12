Глава Крыма назвал инцидент с избиением военного бытовым конфликтом

Глава Крыма Аксенов назвал инцидент с избиением военного в Судаке бытовым конфликтом

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал инцидент с избиением военного в Судаке бытовым конфликтом. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, двое контрактников употребляли алкогольные напитки в баре, после чего попытались перелезть через забор ведомственного санатория, где проходили реабилитацию. «Один из них, повиснув на заборе, получил замечание от проходящего мимо мужчины. После этого ситуация переросла в бытовой конфликт», — отметил глава региона.

Аксенов добавил, что к конфликту присоединились трое прохожих, один из которых дважды ударил военнослужащего в лицо. Пострадавший получил легкие травмы. По словам главы Крыма, на этом конфликт был исчерпан и участники разошлись.

Также Аксенов отметил, что на военнослужащих «не было ни знаков отличия, ни формы, ни эмблем с символикой Z, ничего, что могло бы указывать на род их деятельности»: «Это официальные данные. Нравится это кому-то или нет, но истина дороже. <…> В данном случае конфликт не носил политической подоплеки».

11 июля советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что неизвестные в Судаке избили контрактника, на одежде которого была символика Z. Он также утверждал, что пострадавший приехал на отдых в Крым, а напавшие на него хулиганы выкрикивали проукраинские лозунги. Однако позднее Baza писала, что мужчину избили из-за нетрезвого и вызывающего поведения.