В Крыму избили военнослужащего за одежду с символом Z

Власти Крыма заявили об избиении неизвестными военного в Судаке за одежду с символом Z

В Судаке неизвестные избили военнослужащего за одежду с символом Z. Об этом в понедельник, 11 июля, рассказал РЕН ТВ советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

По словам представителя властей республики, инцидент произошел минувшей ночью. Пострадавший контрактник приехал на отдых в Крым. Напавшие на него хулиганы выкрикивали проукраинские лозунги, уточнил Крючков.

«Со всякими угрозами продолжали его преследовать. Одну могу сказать точно: реакция на такие действия будет запредельно жесткой», — подчеркнул советник главы Крыма по информационной политике.

Крючков заверил, что к расследованию случившегося уже подключились сотрудники прокуратуры и полиции. Глава полуострова Сергей Аксенов также контролирует ситуацию.

Пострадавшему военному начали оказывать всю необходимую медицинскую помощь, добавил советник главы Крыма.

Ранее в Москве автосервис не стал обслуживать машину с символом Z на кузове. Мужчина с позывным «Спартак» сообщил журналистам, что он регулярно посещает на этом автомобиле зону спецоперации.

В свою очередь, владелец автосервиса сообщил, что одетый в военную форму водитель приехал в день, когда у них был выходной, а также требовал бесплатного обслуживания.