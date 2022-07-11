Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Крыму избили военнослужащего за одежду с символом Z

Власти Крыма заявили об избиении неизвестными военного в Судаке за одежду с символом Z

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В Судаке неизвестные избили военнослужащего за одежду с символом Z. Об этом в понедельник, 11 июля, рассказал РЕН ТВ советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

По словам представителя властей республики, инцидент произошел минувшей ночью. Пострадавший контрактник приехал на отдых в Крым. Напавшие на него хулиганы выкрикивали проукраинские лозунги, уточнил Крючков.

«Со всякими угрозами продолжали его преследовать. Одну могу сказать точно: реакция на такие действия будет запредельно жесткой», — подчеркнул советник главы Крыма по информационной политике.

Крючков заверил, что к расследованию случившегося уже подключились сотрудники прокуратуры и полиции. Глава полуострова Сергей Аксенов также контролирует ситуацию.

Пострадавшему военному начали оказывать всю необходимую медицинскую помощь, добавил советник главы Крыма.

Ранее в Москве автосервис не стал обслуживать машину с символом Z на кузове. Мужчина с позывным «Спартак» сообщил журналистам, что он регулярно посещает на этом автомобиле зону спецоперации.

В свою очередь, владелец автосервиса сообщил, что одетый в военную форму водитель приехал в день, когда у них был выходной, а также требовал бесплатного обслуживания.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
МИД Украины призвал Запад поставить Киеву тяжелое оружие из-за указа Путина
Врач предупредил о риске внезапно умереть от тромба
Бывшая жена Гуфа рассказала о покупке кровати за сотни тысяч рублей
Королевская семья обратилась к выигравшей Уимблдон бывшей российской теннисистке
Названы последствия равенства курсов доллара и евро
Грузинского вора в законе Гоги Питерского избили на турецком пляже
Мужчина научился бегать на четвереньках и улучшил физическую форму
Девушка ослепла из-за тату на глазах и назвала плюсы новой внешности
Байден пообещал ужесточить закон об обороте оружия
Мошенников арестовали за кражу миллионов у матери погибшего на Украине военного
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.