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Московский автосервис отказался обслуживать машину с символом Z

В Москве автосервис не стал обслуживать машину с символом Z на кузове

Фото: Telegram-канал «RT на русском»

Московский автосервис отказался обслуживать машину участника Союза добровольцев Донбасса с символом Z на кузове. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.

Мужчина с позывным «Спартак» рассказал изданию, что он регулярно посещает на этом автомобиле зону спецоперации. По его словам, представившийся хозяином автосервиса человек заявил, что не обслуживает военных. «Я просил книгу жалоб. Ответили, что ее нет, и попросили покинуть территорию автосервиса», — сказал мужчина.

В свою очередь, владелец автосервиса сообщил, что одетый в военную форму водитель приехал в день, когда у них был выходной, а также требовал бесплатного обслуживания. «[Водитель] потребовал помочь ему в обслуживании автомобиля, починить третий ряд, потому что он является участником спецоперации, и если я откажусь, он передаст информацию в соответствующие органы», — рассказал предприниматель Telegram-каналу Mash.

Он также подчеркнул, что автосервис занимается обслуживанием машин шведского производства, а мужчина был на японском автомобиле Toyota Land Cruiser 200. Предприниматель заверил, что помог бы водителю, если бы тот не пытался использовать свое положение.

После появления информации об инциденте в сети бизнесмену начали звонить с угрозами и оскорблениями. Соответствующие записи и скриншоты он опубликовал на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Ранее житель Ставрополя жестоко избил 64-летнего пенсионера, который нарисовал символ Z на своем и соседском заборах. Пострадавший россиянин рассказал, что сосед также напал и на его жену.

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Константин Лысяков
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