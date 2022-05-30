Россиянин жестоко избил пенсионера из-за литеры Z на заборе

Житель Ставрополя избил ногами нарисовавшего литеру Z на соседском заборе пенсионера

Житель Ставрополя жестоко избил ногами 64-летнего пенсионера, нарисовавшего литеру Z на своем и соседском заборах в поддержку российских военных, сообщает «Кавказский узел».

Пострадавший пожилой россиянин хотел предупредить о своем намерении и звонил в домофон. Когда пенсионер стал рисовать символ, неожиданно вышел сосед и набросился на него с кулаками.

Он повалил пожилого мужчину на землю, сорвал с него шапку и ею вытер букву Z. Пострадавший россиянин рассказал, что неадекватный сосед также атаковал и его жену.

В произошедшем уже начали разбираться сотрудники ставропольской полиции.

Литеру Z называют неофициальным символом поддержки спецоперации России на Украине. Буква стала одним из знаков отличия на российской военной технике, участвующей в спецоперации.

В марте жителя Севастополя задержали за избиение пенсионера ФСБ из-за буквы Z на машине.