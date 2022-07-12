Депутат обматерил пожилого охранника на парковке в Подмосковье и попал на видео

Под Истрой депутат при ребенке обматерил охранника парковки за отказ проехать без пропуска

Муниципальный депутат округа Филевский парк Сергей Богданов обматерил пожилого охранника на въезде в коттеджный поселок Славенка в подмосковном городском округе Истра за отказ проехать без пропуска. Мужчина оскорблял работника в присутствии ребенка, видео с места было опубликовано одним из пользователей во «ВКонтакте».

На появившихся в соцсети кадрах видно, как охранник отказывается открывать шлагбаум владельцу иномарки без необходимых документов. Такое требование злит мужчину. Он начинает нецензурными словами оскорблять работника. За конфликтом из машины наблюдает ребенок.

Позже сам Богданов объяснил свой поступок. Он рассказал, что сорвался на охранника, поскольку сильно нервничал из-за болезни одного из своих детей.

«Раньше на территорию мою семью пускали беспрепятственно. Новое руководство поселка сменило охрану и ввели новые порядки. Категоричный отказ охранника открыть шлагбаум, тем более, когда моему ребенку плохо, вывел меня из себя», — написал депутат.

Богданов извинился перед охранником и подчеркнул, что вся ситуация стала для него уроком на всю жизнь.

Ранее сообщалось, что в Тульской области местный депутат обматерил полицейских, которые, как ему показалось, неправильно припарковались.