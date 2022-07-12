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В Горловке сообщили о попадании украинского снаряда в крышу детсада

Мэр Горловки Приходько заявил о попадании снаряда ВСУ в крышу детского сада

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Горловке снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в крышу детского сада. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр города Иван Приходько.

Сначала мэр сообщил о то, что из-за обстрела здание детсада загорелось, но позже опроверг эту информацию.

Обстрелы Горловки ведутся не первый день, накануне украинская армия выпустила по городу пять ракет из РСЗО «Град». Также по два реактивных снаряда системы «Ураган» было выпущено по поселкам Пантелеймоновка и Михайловка, расположенным к северу от Донецка.

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Алевтина Запольская
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