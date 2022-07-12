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Участник украинского ток-шоу о любви расчленил сожительницу

На Украине участник ток-шоу о свадьбах расчленил сожительницу и выбросил части ее тела

Фото: Национальная Полиция Украины

Участник украинского ток-шоу о любви убил и расчленил сожительницу. Злоумышленник вырезал и заморозил несколько органов девушки, а остальные части тела выкинул, сообщается на сайте Главного управления Национальной полиции Украины по Киевской области.

По подозрению в убийстве задержан участник шоу о свадьбах, 36-летний юрист. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как несколько дней подряд мужчина выносил из дома подозрительные вещи и методически выбрасывал их в разные места, стараясь избежать камер.

Во время обыска в доме подозреваемого в холодильнике полицейские обнаружили органы убитой женщины. Злоумышленник вырезал и заморозил язык, почку, матку и сердце погибшей. Мужчина объяснил, что между ним и женщиной возник конфликт, из-за чего он задушил свою новую знакомую и, чтобы скрыть следы преступления, расчленил тело. Подозреваемый развозил останки по свалкам, а руки и ноги сложил в дорожную сумку и выбросил в пруд.

Как выяснилось, погибшей была 39-летняя уроженка Краматорска. Весной женщина приехала из Польши в Киевскую область и поселилась в частном доме своего нового знакомого, с которым планировала устроить личную жизнь. Ее опознали по брендовому платью.

Злоумышленника поместили в изолятор временного содержания. Его подозревают в умышленном убийстве, а также в незаконном обращении с оружием.

В 2021 году члены бразильской банды убили и расчленили 21-летнюю девушку. Ее останки преступники спрятали в чемодан. Они записали убийство на видео. На некоторых кадрах было видно, что члены банды улыбались во время своих действий.

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Денис Савосин
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