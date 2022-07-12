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В ДНР отменили мораторий на смертную казнь

Народный совет ДНР сообщил о вступлении в силу отмены моратория на смертную казнь

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В ДНР вступила в силу отмена моратория на смертную казнь, высшая мера наказания снова может приводиться в исполнение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Народного совета республики.

Мораторий был отменен решением депутатов, вносящим изменения в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса ДНР.

Сколько человек могут быть казнены на основании поправки в ближайшее время, не уточняется.

Ранее Верховный суд ДНР признал 48-летнего британца Шона Пиннера, его 28-летнего соотечественника Эйдена Аслина, а также 21-летнего марокканца Саадуна Брагима виновными в наемничестве, попытке насильственного захвата власти и приговорил их к смерти. Все осужденные подали апелляцию на приговор.

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Алевтина Запольская
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