Названы причины уравнивания курсов доллара и евро

Аналитик Джиоев заявил, что евро и доллар уравнялись из-за реализуемой ФРС США стратегии

Доллар и евро смогли сравняться из-за того, что монетарная политики Европейского центрального банка (ЕЦБ) отстает от стратегии, реализуемой Федеральной резервной системы (ФРС) США, считает аналитик «Альфа-Капитала» Александр Джиоев. Экономист раскрыл эту взаимосвязь с беседе с «Лентой.ру».

«Пара евро/доллар уверенно стремится к паритету, и в этом нет ничего удивительного», — высказался Джиоев. На протяжении последнего года доллар укреплялся к евро на фоне перехода ФРС к ужесточению денежно-кредитной политики в ответ на рекордные уровни инфляции, объяснил он.

Монетарная политика ЕЦБ отстает от стратегии, реализуемой ФРС. Это ставит евро в слабую позицию, так как разница процентных ставок играет не в пользу европейской валюты Александр Джиоев аналитик «Альфа-Капитал»

Дополнительное давление на курс евро оказывает увеличение стоимости импорта на фоне удорожания энергоносителей, сообщил экономист. «Торговый дефицит еврозоны сейчас рекордный, и если подобная ситуация сохранится на какое-то продолжительное время, то евро продолжит слабеть», — заключил аналитик.

12 июля курсы доллара и евро сравнялись на международном рынке впервые за 20 лет. Об этом свидетельствует данные площадки Investing.com. В прошлый раз паритет в стоимости валют был зафиксирован в декабре 2002 года.