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Курсы доллара и евро сравнялись впервые за 20 лет

Курсы доллара и евро на международном рынке сравнялись впервые за 20 лет

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Курсы доллара и евро на международном рынке сравнялись впервые за 20 лет, свидетельствует данные площадки Investing.com. В прошлый раз паритет в стоимости валют был зафиксирован в декабре 2002 года.

12 июля курс евро опустился до 1 доллара в 12:46 по московскому времени. К моменту публикации новости стоимость европейский валюты поднялась до 1,0024 доллара. Ранее курсы доллара и евро к рублю сравнялись на Мосбирже — оба стоили примерно по 59,3 рубля.

Сближение курсов доллара и евро свидетельствует о проблемах в экономической политике Европы, считает директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. «Европа не так гибка по отношению к Федеральной резервной системе (ФРС) США, которая уже предприняла меры по борьбе с инфляцией, а Европа все еще медлит. <...> Мы сейчас видим, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) сильно отстал от экономических и инфляционных трендов, о которых он много говорит, но, видимо, не готов к оперативным действиям», — пояснил эксперт.

Курс доллара от TradingView

Аналогичные причины ослабления евро называли и аналитики Deutsche Bank. По их мнению, тренд обусловлен двумя факторами: опасениями инвесторов по поводу скорой рецессии в еврозоне и бездействием Европейского центробанка, который до сих пор не повысил базовую ставку с нулевого уровня, на котором она держится последние 10 лет, хотя обещал сделать это на июльском заседании.

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Софья Ермакова
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