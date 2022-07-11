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Названы последствия равенства курсов доллара и евро

Экономист Ордов допустил падение уровня жизни в Европе при равенстве курсов доллара и евро

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Сближение курсов доллара и евро означает проблемы в экономической политике Европы. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. Он назвал последствия для европейской экономики, если курс валют сравняется.

Равный курс

По мнению экономиста, вероятность того, что евро станет стоить столько же, сколько и доллар, очень высокая.

«При появлении евро курс был 0,95 и меньше по отношению к доллару. На сегодняшний день мы видим, что Европа не так гибка по отношению к Федеральной резервной системе (ФРС) США, которая уже предприняла меры по борьбе с инфляцией, а Европа все еще медлит. Как только наступает кризис, главным бенефициаром всех процессов становится доллар, а не евро. Мы сейчас видим, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) сильно отстал от экономических и инфляционных трендов, о которых он много говорит, но, видимо, не готов к оперативным действиям», — сказал он.

Накопившиеся взаимные претензии в рамках российско-европейских отношений тоже будут служить стопором экономического развития Европы и дальнейшего ослабления курса евро по отношению к мировым валютам

Константин Ордовэкономист

Экономические последствия

Радикальных изменений для мировой экономики от равенства европейской и американской валют не произойдет. Это затронет в первую очередь самих европейцев, утверждает Константин Ордов.

«Для жителей Европы это будет связано с падением их жизненного уровня. Все то, чем Европа до сегодняшнего дня гордилась и ставила в пример, ставится сегодня на кон», — объяснил экономист.

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Сближение доллара и евро было очевидно еще год назад, утверждает специалист. По его словам, такой паритет будет сохраняться продолжительное время.

«Любого рода тренды и изменения измеряются не неделями и месяцами, а годами. На сегодняшний день этот тренд еще не закончен. С высокой вероятностью мы увидим слом этого паритета в сторону того, что евро будет стоить дешевле доллара. А дальше то, насколько глубока будет эта "кроличья нора", будет зависеть от решений Европы», — заключил он.

11 июля курс евро по отношению к доллару опустился до рекордного за почти 20 лет показателя в 1,01 евро за доллар. Во время торгов он достигал отметки 1,0096.

Ослабление евро связывают с двумя факторами: опасениями инвесторов по поводу замедления темпов экономического роста в еврозоне и бездействием Европейского центробанка в вопросе повышения базовой ставки.

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Мария Сметанина
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