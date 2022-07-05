Экономист высказался о будущем курса доллара

Экономист Разуваев счел возможным возвращение к курсу 80 рублей за доллар

В России неоднократно заявляли о том, что комфортный для экономики страны курс — это 70-80 рублей за доллар, напомнил в разговоре с «Лентой.ру» экономист, член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Он оценил вероятность возвращения курса к этим показателям.

Вероятность доллара по 80 рублей

«У нас у власти чиновники, то есть Минфин, и экспортеры — они в значительной степени определяют практически все экономические решения. Для того, чтобы и с бюджетом все было нормально, и с экспортерами, выглядит комфортным курс 70-80 — это правда жизни. Соответственно, хоть ЦБ был против, учитывая, что с инфляцией в моменте вопрос решен, может быть, мы и увидим этот курс», — высказался экономист. По его мнению, в вопросе укрепления доллара Минфин побеждает Банк России в соотношении примерно 70 к 30.

«У нас возможности правительства сильней, плюс у нас экспортная экономика. А экспорт — это же не только нефть и газ. Это и оборонка, и металлургия, и прочее, и прочее», — поделился Разуваев.

Возвращение к курсу на уровне 70-80 рублей за доллар не приведет к серьезным последствиям, убежден он. «Единственные последствия, что ключевую ставку будут дальше снижать, но не так быстро», — подчеркнул специалист.

Я все равно рекомендую людям держать сбережения в рублях, не связываться с курсом, не брать на себя политические риски — это поддержит акции экспортеров Александр Разуваев экономист

5 июля в ходе торгов на Московской бирже курс доллара впервые с 8 июня превысил 61 рубль, курс евро впервые с 10 июня достиг 63 рублей, свидетельствуют данные площадки.

Вопрос интервенций

Ослабление российской валюты происходит на фоне заявления министра финансов России Антона Силуанова о готовности к валютным интервенциям в целях не допустить опасного для бюджета курса.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников подтверждал, что в правительстве ежедневно занимаются вопросом снижения курса рубля. Он также указывал, что в таких параметрах России грозит дефляционная спираль, чреватая сокращением производства.

В свою очередь глава Центробанка Эльвира Набиуллина призывала не идти на интервенции, поскольку управление курсом снижает самостоятельность денежно-кредитной политики и, несмотря на позитивные значения, приводит к перекосу ситуации и большим проблемам.