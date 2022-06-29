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ЦБ нашел угрозу в управлении рублем

Набиуллина: управляемый курс снижает самостоятельность денежно-кредитной политики
Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина. Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Управляемый валютный курс резко снижает самостоятельность проводимой денежно-кредитной политики (ДКП), заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

«Когда мы начинаем управлять курсом, резко снижается независимость, самостоятельность денежно-кредитной политики», — нашла в этом угрозу глава ЦБ. Плавающий курс дает возможность экономике адаптироваться к изменившимся условиям, отметила Набиуллина.

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Глава Центробанка также призвала ускорить валютную либерализацию в стране, чтобы позволить бизнесу перестроить логистику. Кроме того, Набиуллина сказала, что ЦБ не видит рисков дефляционной спирали в России, это коррекция весеннего роста цен.

Между тем Минфин не исключает проведения интервенций на валютном рынке для стабилизации рубля, на это могут быть потрачены доходы бюджета. Укрепление курса российской валюты на 1 рубль обходится бюджету в сумму от 130 до 200 миллиардов рублей, сказал глава ведомства Антон Силуанов.

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Платон Щукин
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